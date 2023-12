Stage vacances d’hiver Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage vacances d’hiver Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris, 2 janvier 2024, Paris. Du mardi 02 janvier 2024 au vendredi 05 janvier 2024 :

.Public enfants adolescents. A partir de 3 ans. Jusqu’à 18 ans. payant 2€50 / heure

>> Réservation à l’accueil du Centre Les stages des vacances d’hiver au Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa du 2 au 5 janvier. Pendant les vacances d’hiver, venez profiter de nos stages de 3 à 18 ans. 10h à 12h : Hip Hop pour les 3-5 ans 10h à 12h : Bricol’art pour les 6-11 ans 10h à 12h : Brico-science pour les 7-11 ans 14h à 16h : Eveil Cirque pour les 5-7ans 16h30 à 18h : Codage pour les 7-9 ans Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris Contact : +33143565760 kensarowiwa@ligueparis.org https://www.facebook.com/centreKenSaroWiwa https://www.facebook.com/centreKenSaroWiwa

