Stage vacances de printemps du CLAJE Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Bessie Smith( ex Reuilly) Adresse 19 rue Antoine Julien Hénard Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Bessie Smith( ex Reuilly) Paris

Centre Paris Anim' Bessie Smith( ex Reuilly) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage vacances de printemps du CLAJE Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 2023-04-24 was last modified: by Stage vacances de printemps du CLAJE Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) Centre Paris Anim' Bessie Smith( ex Reuilly) 24 avril 2023 Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly Paris Paris

Paris Paris