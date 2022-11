Stage vacances de Noël Nay, 19 décembre 2022, Nay.

Stage vacances de Noël

Allée Jean Barthet Los Sautaprats Nay Pyrénées-Atlantiques Los Sautaprats Allée Jean Barthet

2022-12-19 09:30:00 – 2022-12-22 16:30:00

Los Sautaprats Allée Jean Barthet

Nay

Pyrénées-Atlantiques

18 18 EUR Durant les vacances de Noël, l’association Los Sautaprats organise un stage multi-activités . Découverte des activités trampoline, tumbling, cheerleading, slackline sur une ou plusieurs journées. Ouvertes à partir de 5 ans pour les adhérents et les personnes non adhérentes à l’association . Pique nique à prévoir. Tenue de sport obligatoire. Inscription par coupon réponse impérative. Pratique en famille possible (adultes-enfants).

Activités adaptées pour personnes valides et personnes en situation de handicap.

Garderie payante possible de 8h à 9h30 et de 16h30 à 18h.

+33 6 78 85 89 09 Los Sautaprats

Los Sautaprats Allée Jean Barthet Nay

