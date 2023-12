Stage Vacances de noël du CLAJE dans le 12e Centre Paris Anim’ – Antenne Louise Jacobson Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage Vacances de noël du CLAJE dans le 12e Centre Paris Anim’ – Antenne Louise Jacobson Paris, 26 décembre 2023, Paris. Du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 05 janvier 2024 :

.Tout public. payant

Découvrez les stages pour les vacances de noël du 26 décembre au 5 janvier 2024 dans les CPA gérés par le CLAJE. Une programmation diverse pour les petits et grands sur les deux semaines de vacances . La programmation des stages pour les vacances de noël est disponible ! Venez vous inscrire. Pour ces vacances de décembre, vos CPA vous proposent une large sélection d’activité pour les petits et les grands. A noter que le CPA Musidora met l’accent sur la convivialité avec une sélection de stages comme le bridge, une projection de film de noël ou encore un stage bébé galipette pour les 2-3 ans. Le CPA Annie Fratellini mise sur les sorties dont une sortie au théâtre de la Villette et un autre au parc de la Villette. Le CPA Pina Bausch propose des stages de comédies musicales, un atelier jardin musical ou encore de création. Le CPA Bessie Smith propose aux jeunes de l’initiation à la batterie ou encore une boum pour les enfants ainsi qu’un bal salsa. La programmation n’oublie pas les plus petits avec : une sortie à la patinoire, de l’escalade, un tournoi de UNO ou encore un Burger Quizz. Centre Paris Anim’ – Antenne Louise Jacobson 91 rue Claude Decaen 75012 Paris Contact : https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires

CLAJE Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75012 Lieu Centre Paris Anim' - Antenne Louise Jacobson Adresse 91 rue Claude Decaen Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' - Antenne Louise Jacobson Paris latitude longitude 48.8384380139589,2.3963779874129

