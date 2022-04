Stage vacances de l’École de Rugby (U8 jusqu’aux U14) Stade Robert Brettes Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Stage école de rugby pour les moins de 8 ans jusqu’aux moins de 14 ans. Ouvert aux membres du club ainsi qu’aux frères et soeurs. Renseignements et inscriptions sur [secretariat@merignac-rugby.com](mailto:secretariat@merignac-rugby.com) Un stage de rugby pour les enfants jusqu’à 14 ans, du 19 au 22 avril. Stade Robert Brettes avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC Mérignac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T17:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T17:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T17:00:00

