Nantes

Stage vacances de découvertes artistiques – P’tit Spectateur et cie Maison de quartier Madeleine Champ de Mars, 30 avril 2021-30 avril 2021, Nantes. 2021-04-30

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : non De 30 à 110 euros pour les 4 journées de stage, en fonction du quotient familial. Inscription : leonie.ptitspectateur@gmail.com – 09 51 04 07 12 Infos : ptitspectateuretcie.fr 6-12 ans L’association P’tit Spectateur et cie, spécialisée dans la médiation culturelle, propose aux enfants de s’essayer à différentes techniques de création durant 4 jours à travers des ateliers, des rencontres avec des artistes ainsi qu’une sortie culturelle… de l’illustration à la sculpture en passant par la photo et le théâtre, toutes les disciplines sont au rendez-vous pour éveiller leur âme d’artiste ! Pour ce stage, on explore le thème de la transformation et la métamorphose : regarder la nature, jouer avec la lumière, se déguiser, modifier des objets… : l’occasion pour chacun.e d’utiliser son imagination et apprendre à surprendre grâce à l’art ! Public : 6-12 ans Maison de quartier Madeleine Champ de Mars 22 Rue Emile Péhant Centre-ville Nantes

