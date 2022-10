Stage vacances de découvertes artistiques Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Stage vacances de découvertes artistiques Maison de quartier Madeleine Champ de Mars, 25 octobre 2022, Nantes. 2022-10-25 du 25 au 28 octobre 2022 de 10h à 17h

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : non De 30 à 110 euros en fonction du quotient familial Repas non fourni, pique-nique sur place 6-12 ans du 25 au 28 octobre 2022 de 10h à 17h L’association P’tit Spectateur et cie, spécialisée dans la médiation culturelle, propose aux enfants de s’essayer à différentes techniques de création durant 4 jours à travers des ateliers, des rencontres avec des artistes ainsi qu’une sortie culturelle. Ce stage sera l’occasion de découvrir quel·le artiste tu as envie d’être. Illustration, photo, peinture, performance… chacun·e a son moyen d’expression préféré ! Thème : Je suis un·e artiste ! Le grand atelier t’ouvre ses portes pour explorer ta créativité et tes talents. À tes pinceaux, à tes outils, c’est l’heure de libérer ton âme d’artiste. Public : 6-12 ans Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr 0951040712 http://ptitspectateuretcie.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Adresse 22 Rue Emile Péhant Ville Nantes Age maximum 6-12 ans lieuville Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes Departement Loire-Atlantique

