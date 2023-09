Stage vacances d’automne enfants et été – Halloween Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage vacances d’automne enfants et été – Halloween Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h00

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 17 ans. payant Enfant : 15€ la journée + 4€ et carte de transport si sortie Ado : 7.50€ la demi-journée Des stages pour les enfants et les adolescent·e·s pendant les vacances d’automne. Côté programme enfants : chasse aux trésors + jardinage + textes et traductions plastiques + couture + laser game + cuisine + sortie au musée + cinéma + déco hantée+ création de sac + potions magiques + jeux + brico bidouille + disco’trouille + maquillage + jeux et déco…

Coté programme pour les ados : cuisine + accessoire Halloween + machines et illusions + film + tournoi de jeux video + couture + laser game + créations

Inscription obligatoire à la journée pour les 6-11 ans et à la

demi-journée pour les ados. Règlement à effectuer en avance. 2€50/h +

frais supplémentaires pour les sorties. Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris Contact : https://camontparnasse.goasso.org +33143202006 infos@ca-montparnasse.paris https://www.facebook.com/camontparnasse/ https://www.facebook.com/camontparnasse/ https://camontparnasse.goasso.org

