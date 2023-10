Stage Vacances d’automne du CLAJE dans le 12e Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023

Tout public. payant

Découvrez les stages pour les vacances d’automne du 23 octobre au 3 novembre dans les CPA gérés par le CLAJE. Une programmation diverse pour les petits et grands sur les deux semaines de vacances . La programmation des stages pour les vacances d’automne est disponible ! Venez vous inscrire. Pour ces vacances d’octobre, vos CPA vous proposent une large sélection d’activité pour les petits et les grands. A noter que le CPA Musidora met l’accent sur la convivialité avec une sélection de stages comme le tarot, des pique-niques, du bridge… Le CPA Annie Fratellini mise sur les sorties dont une sortie au centre Pompidou, au théâtre et à la ferme de Paris. Le CPA Pina Bausch propose des stages de Breakdance, de mini drone ou encore de création. Le CPA Bessie Smith propose aux jeunes de capoeira, de batterie et percussions ou encore de salsa. La programmation n’oublie pas les plus petits avec : l’escalade, la sortie bowling ou encore des jeux et du sport. Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 Paris Contact : https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires

Centre Paris Anim' Bessie Smith( ex Reuilly)
19 rue Antoine Julien Hénard 75012 Paris

