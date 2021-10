Villeneuve-d'Ascq Atelier 2 Nord, Villeneuve-d'Ascq Stage vacances d’Automne de l’Atelier 2 : zoom sur l’oeuvre de Georgia O’Keefe Atelier 2 Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Stage vacances d’Automne de l’Atelier 2 : zoom sur l’oeuvre de Georgia O’Keefe Atelier 2, 2 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Stage vacances d’Automne de l’Atelier 2 : zoom sur l’oeuvre de Georgia O’Keefe

du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre à Atelier 2

**Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 2021, Atelier 2 propose un stage enfants consacré à cette grande figure de l’art nord-américain du 20ème siècle.** Incontournable, cette rétrospective en France de Georgia O’Keeffe ne pouvait que les influencer à proposer aux enfants un stage autour de cette grande figure de l’art nord-américain du 20ème siècle. Les formateurs/plasticiens les accompagneront dans la découverte de l’œuvre de cette pionnière de la peinture abstraite. Fusains, pastels, encres, gouaches seront les outils utilisés pour observer fleurs et paysages. Coquelicot, iris et tant d’autres seront revisitées de manière figurative ou abstraite. Vous Succomberez aux pouvoirs des fleurs comme de nombreux artistes ! * 3-5 ans / 10h à 12h / 50€ ; * Parent/enfant / 10h à 12h / 60€ ; * 6-12 ans / 14h à 17h / 60€ [communication@atelier-2.com](mailto:communication@atelier-2.com) * Inscriptions en ligne sur le site : [[https://atelier-2.com/stages-enfants-automne/](https://atelier-2.com/stages-enfants-automne/)](https://atelier-2.com/stages-enfants-automne/) Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 2021, Atelier 2 propose un stage enfants consacré à cette grande figure de l’art nord-américain du 20ème siècle. Atelier 2 rue Offenbach 59650 Villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T12:00:00;2021-11-02T14:00:00 2021-11-02T17:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T12:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T17:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T12:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Atelier 2 Adresse rue Offenbach 59650 Villeneuve d'ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Atelier 2 Villeneuve-d'Ascq