du mardi 12 avril au jeudi 12 mai à Fondation Vincent van Gogh Arles

**Du 12 au 15 avril 2022 :** **Stage de 4 jours avec Laura Laguillaumie** _Les pinceaux bouillonnants_ Cet atelier permettra d’expérimenter le dessin et la peinture de façon ludique et rythmée. Graphique et coloré, liquide et sec, rapide et lent, petit et grand, individuel et collectif : ce sont autant de variations possibles dans les approches et les techniques de la création, permettant aux participant es d’inventer leur propre vocabulaire de formes et de couleurs. **BIO de l’artiste Laura Laguillaumie** Diplômée des beaux-arts de Marseille, Laura Laguillaumie dessine et peint. Elle pratique également la gravure et la sérigraphie, et fraye avec le milieu de l’édition (Association Nicole Crême et Voilà Voilà). Elle collabore régulièrement avec Fotokino et le Frac PACA. Public : à partir de 7 ans / de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 20 € pour 4 jours de stage / Inscription : [[reservation@fvvga.org](mailto:reservation@fvvga.org)](mailto:reservation@fvvga.org)

Pendant les vacances scolaires, les enfants mènent un projet de création avec un artiste en lien avec l’exposition en cours.

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter rue du Docteur Fanton 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



