Ma petite danseuse

—————— ### du lundi 19 au mercredi 21 avril de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h / Inscription à partir du lundi 22 mars. Réalisation d’une petite danseuse en fil de fer et papier mâché, celle-ci sera cusomisée avec divers éléments : peinture papier de soie, papier décopatch, strass, chenille, ruban etc. Stage animé par Sylvie Kokhno, chargée d’atelier artistique. À partir de 8 ans et avec les parents. Pour la santé de toutes et tous, merci d’appliquer et de respecter les gestes barrières.

Sur inscription et payant de 10,20 à 51€, selon le taux d’effort

