STAGE VACANCES AUTOMNE – BRICKS 4 KIDZ MONTPELLIER Montferrier-sur-Lez, 24 octobre 2022, Montferrier-sur-Lez.

1 Pôle d’Activités Sainte-Julie Montferrier-sur-Lez Hrault

2022-10-24 – 2022-11-04

Hrault

– Ouverture des réservations ‼️ Pour des vacances fun et éducatives avec les briques LEGO® A la ½ journée ou journée entière, de 5 à 13 ans, et également nos formules économiques 5 ½ journées et 5 journées complètes.

► Au programme : constructions motorisées, 3d, mosaïques, robotique, stop motion et BD avec les briques LEGO®

► Thèmes des vacances d’automne :

– Ateliers du 24 au 28 octobre 2022: Panique à la fête foraine (Minecraft, Parc d’attraction, Halloween).

Les Creepers et autres Enderman ont décidé de prendre possession de votre parc d’attraction, A l’aide !!- Nouvelle attraction: Le dernier Loop Coaster de chez LEGO® !

– Ateliers du 31 octobre au 4 novembre 2022: Halloween Brick Disney (Disney, Parc d’attraction, Halloween).

Notre beau château Disney se met aux couleurs de l’automne et Halloween pour une merveilleuse semaine avec tes héros et princesses Disney favoris.

