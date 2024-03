Stage vacances ados 12-15 ans — Carnets de bord : explorer la ville Maison Européenne de la Photographie Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 17h30

.Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans. payant

Adolescent·es 12-15 ans

Nombre de participants : 10 maximum

Tarif : 114€

Du 8 au 12 avril 2024, le stage avec l’artiste photographe Zabou Carrière propose aux adolescent·es d’explorer le monde extérieur pour mieux révéler leur monde intérieur.

En résonance avec l’exposition Extérieurs – Annie Ernaux & la Photographie, ce stage invite les adolescent·es à mener une observation sensible de la ville par la prise de notes d’instants sous forme de mots et d’images.

Le stage propose aux adolescent·es de prendre conscience de la globalité de la réalité d’une ville (construction, population, circulation, sonorité, etc.) en la parcourant, l’observant, en s’y immergeant et de se saisir du réel pour rendre compte d’une expérience singulière.

Comment leurs sensations, leurs pensées lors de leur déambulation dans l’espace public peuvent-elles devenir de l’écriture visuelle ou textuelle ? Comment leurs regards sur la banalité du quotidien peuvent-ils révéler des formes d’attention et d’émerveillement ? Comment les mots et les images dans leur relation complexe reflètent-ils la manière dont nous interprétons et donnons sens au monde qui nous entoure ?

À partir de l’apparence sensible des lieux, ils et elles tenteront de porter un autre regard sur leur environnement, d’enrichir leur perception d’un territoire, d’un quotidien, en élaborant un dialogue entre les mots et les photographies.

____________________

Zabou Carrière

Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre (Bruxelles), dans l’atelier de Gilbert Fastenaekens, Zabou Carrière s’est dirigée vers la photographie de presse tout en menant des projets variés au plus long cours. Elle produit des commandes photographiques tels que Sangatte…un an après, 2003-2004, Traite des êtres humains, 2005, Grèves des sans-papiers, 2009-2010. En 2017, dans le cadre d’une résidence d’artiste, elle part à la rencontre de Parisiens du 11e arrondissement et réalise Les habitants, #1, un ensemble de portraits accompagnés de textes. Elle poursuit cette série de rencontres photographiques dans d’autres arrondissements de Paris et d’autres villes. Elle expose jusqu’au 17 mars sa série La possibilité d’un paysage au Pavillon de l’Arsenal, au sein de l’exposition Vers Paris 2050.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

Contact : https://www.mep-fr.org/ https://www.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/?locale=fr_FR https://maison-photographie.tickeasy.com/fr-FR/accueil

© Zabou Carrière, RER A entre Poissy et Paris, automne 2021