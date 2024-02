Stage universel d’expression corporelle avec Agathe Kébir Théâtre le Levain Bègles, vendredi 1 mars 2024.

Stage d'expression corporelle, ouvert à tous et toutes, de tout âge et de toute condition physique 1 et 2 mars Théâtre le Levain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Chacun.e à sa manière peut s’exprimer corporellement à partir des propositions de l’animatrice, amener son corps à libérer l’imaginaire : réagir aux matières, aux musiques, aux formes et aux couleurs, explorer, s’étonner de sentir son corps prendre de nouveaux chemins, faire une traversée émotionnelle et physique dans une atmosphère bienveillante.

Agathe Kebir est comédienne, metteuse en scène, chanteuse et danseuse. Diplômée de l’école Lassaad et de l’institut national du music-hall elle collabore avec le Levain pour animer des ateliers, créer des spectacles et faire des propositions innovantes.

Horaires :

Vendredi 1er mars : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

Samedi 2 mars : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

Les deux journées sont indépendantes

Tarif : 25 € la demi-journée, 40 € la journée

Réservation : theatre.le.levain@gmail.com / 06 84 59 60 45

Lieu de stage : Théâtre le Levain, 26 rue de la République, Bègles

