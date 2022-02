Stage Ukubébé – niveau 1 Ukubébé, 5 février 2022, Sainghin-en-Weppes.

CONTENU : -Apprentissage des 3 accords de base du Ukulélé -Apprentissage d’une vingtaine de comptines, chansons du monde pour enfants de 0 à 6 ans. -Savoir s’accompagner au ukulélé sur ces chansons pour enfants. – un livret de formation avec les partitions – les MP3-MP4 des comptines – 29 capsules vidéos de la formation pour réviser à la maison QUEL PUBLIC ? Le stage s’adresse aux Adultes, Parents et Professionnels de la Petite Enfance et de l’Enfance, (grands) débutants au Ukulélé. Les adolescents sont les bienvenus, si le répertoire ne les dérange pas ! Pour votre confort et le bon déroulement du stage, les enfants et nouveaux-nés ne peuvent être admis au stage. Merci de votre compréhension. QUEL NIVEAU ? Aucun pré-requis musical pour ce stage : vous pouvez tout-à-fait jouer du ukulélé sans notion musicale ! L’occasion de se mettre à la pratique d’un instrument, en toute simplicité. SI JE N’AI PAS D’INSTRUMENT ? Je vous conseille les ukulélés de la marque Ortega disponibles chez vos marchands de musique ou en ligne (Thomann, Gear4music, Woodbrass…) Je peux aussi vous en louer un lors du stage (2€) avant de faire votre achat. COMMENT M’INSCRIRE ? Par téléphone ou par mail uniquement. Attention, les réponses positives à cet événement ne tiennent pas lieu d’inscription !

Sur inscription, 60 € Livret de formation, le MP3-MP4 et les capsules vidéos pour pouvoir s entraîner à la maison, inclus

Bienvenue pour un Stage de Ukubébé : 3h pour découvrir le Ukulélé, apprendre à en jouer et à s’accompagner sur des comptines et chansons pour enfants !

