STAGE « TROUVER SA VOI(X) » Gîte d’Herbeauchamp Fresnes-au-Mont, dimanche 25 août 2024.

STAGE « TROUVER SA VOI(X) » Gîte d’Herbeauchamp Fresnes-au-Mont Meuse

Lundi

On reconnait et accepte de plus en plus le langage de notre corps et qu’en racontent les manifestations symptomatiques. De ce fait, notre voix aussi « parle » de nous !

S’inspirant de la méthode de Serge Wilfart, de la psychophonie de Marie-Louise Aucher et de son propre parcours, Élisabeth Heim vous propose de vous aider à explorer et accueillir, à votre rythme, votre fabuleux potentiel vocal, au cours d’une rencontre de deux jours dans un cadre propice au bien-être et au centrage de soi.Tout public

310 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25

fin : 2024-08-27

Gîte d’Herbeauchamp Ferme d’Herbeauchamp

Fresnes-au-Mont 55260 Meuse Grand Est heim.elisabeth@gmail.com

L’événement STAGE « TROUVER SA VOI(X) » Fresnes-au-Mont a été mis à jour le 2024-02-29 par OT COEUR DE LORRAINE