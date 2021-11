Stage « Trop fastoche ! » Mâcon, 30 décembre 2021, Mâcon.

Stage « Trop fastoche ! » Musée des Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture Mâcon

2021-12-30 10:00:00 – 2021-12-31 12:00:00 Musée des Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture

Mâcon Saône-et-Loire

5 5 EUR Formes, couleurs, espace … et précision ! Venez mettre en pratique les leçons des artistes modernes et contemporains en vous essayant à l’abstraction géométrique en peinture ! Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, à partager entre petits et grands.

Public : Familles dès 8 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée : 2 x 2h. Sur réservation.

+33 3 85 39 90 38 https://www.billetweb.fr/stage-trop-fastoche

