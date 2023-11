STAGE : TRICOT / janvier 2024 Paris-Ateliers Viaduc des Arts Paris, 10 janvier 2024, Paris.

Du mercredi 10 janvier 2024 au mercredi 07 février 2024 :

mercredi

de 18h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

140 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Stage débutants pour adultes : apprendre les bases du tricot

Séance 1 :

Apprendre à monter les mailles, apprendre la maille endroit et la maille envers, apprendre la côte brisée.

Toutes les explications vous seront données en fin de séance vous permettant de réaliser pour le prochain cours soit une cagoule, soit un tour de cou.

Séance 2 :

Terminer l’ouvrage réalisé pendant la semaine (rabattre les mailles et réaliser une couture qui permettra de porter l’ouvrage dans les 2 sens).

Apprendre les augmentations et les diminutions visibles et invisibles.

Séance 3 :

Création d’un modèle simple d’après les mensurations de chacun(e).

Explication des 4 points, jersey endroit, point mousse, côte brisée et point de riz.

Transcription écrite pour chacun du modèle et point choisi pour réaliser son pull.



Séance 4 :

Réaliser l’encolure du devant.

Faire les coutures des côtés et des épaules sur des échantillons.

La maîtrise des bases en fin de séance permettra à tous et à toutes de finaliser son pull.

Séance 5 :

Finaliser son ouvrage.

Apprendre à lire et comprendre un modèle/patron de tricot pour réaliser ses ouvrages chez soi !

Matériel : Prévoir d’acheter de la laine à partir de la seconde séance (elle ne sera fournie que pour la première séance)

Intervenante : Véronique Bertrand

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 140 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Dates : Les mercredis 10, 17, 24, 31 janvier et 7 février 2024

Horaires : de 18h30 à 20h30

Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Paris-Ateliers Viaduc des Arts 35 avenue Daumesnil 75012 Paris

Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-tricot-gina-belair/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers

Paris-Ateliers