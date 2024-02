Stage trampoline et acrobaties Hent Kervig Paimpol, lundi 26 février 2024.

Stage trampoline et acrobaties Hent Kervig Paimpol Côtes-d’Armor

Si vous avez envie de sauter, de bouger, de décoller, de vous envoler, de vous amuser, de tomber et de vous relever… ces stages sont faits pour vous ! Pour les 8-11 ans de 10h à 12h30 et 12 ans et plus de 10h à 17h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 10:00:00

fin : 2024-03-01 17:00:00

Hent Kervig Gymnase Kerraoul 2

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne cirkenflotte@wanadoo.fr

L’événement Stage trampoline et acrobaties Paimpol a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol