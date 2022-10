Stage Trampoline, 27 octobre 2022, .

Stage Trampoline



2022-10-27 09:30:00 – 2022-10-27 16:30:00

27 27 EUR Les mini-stages sont ouverts à tous à partir de 5 ans (adhérents ou non). Ils vous permettront de vous essayer au trampoline et aux activités de gymnastiques acrobatiques encadrées par des professionnels diplômés. Lors d’une ou plusieurs journées découverte ou perfectionnement. Prévoir pique nique et 2 goûters. Inscription obligatoire et définitive par retour du coupon avec le règlement.

dernière mise à jour : 2022-10-15 par