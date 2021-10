Stage Trad’ensemble Cric Crac Compagnie | Villeneuve-d’Ascq, 15 janvier 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Stage Trad’ensemble

du samedi 15 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Cric Crac Compagnie | Villeneuve-d’Ascq

**Bargainatt** vous propose de travailler et d’arranger des morceaux de musique à danser issus de leur répertoire : compositions originales ou mélodies traditionnelles. * Léon OLLIVIER – Accordéon diatonique * Camille STIMBRE & Youmi BAZOGE – Violon * Louis JACQUES – Cornemuse * Amandine PAUVERT – Vielle à roue L’accent sera d’abord mis sur le travail d’interprétation de ces mélodies puis sur la composition et la mise en place de contre-chants, d’accompagnements et de grilles qui vous permettront d’enrichir et de qualifier votre pratique tant individuelle que collective. Enfin, un travail d’arrangement sera mis en oeuvre. Il servira la danse et prendra en compte les acquis de chacun : plaisir, efficacité et musicalité seront, une fois encore au rendez-vous. Bal Cric Crac Samedi 29 Janvier Auberge espagnole les dimanches de stage et le soir du bal.

145,00 €

en préparation du Bal Cric Crac

Cric Crac Compagnie | Villeneuve-d’Ascq Avenue du Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-16T10:00:00 2022-01-16T17:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-23T10:00:00 2022-01-23T17:00:00