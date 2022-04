Stage Toutes en musique MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Stage Toutes en musique – à partir de 18 ans – avec Mégane Thibert – 5€ + adhésion du lundi 25/04 au vendredi 29/04 – 19h-21h – 10 places Nous constatons à la MJC Boby Lapointe une plus faible représentation des jeunes femmes dans les actions musicales à partir des études supérieures. Nous observons qu’elles reviennent un peu plus tard, mais que le plafond de verre est toujours présent. Pour le briser, et permettre à plus de femmes de revenir faire de la musique, nous proposons un stage en non-mixité pendant la semaine du 25 au 29 avril 2022. Ce stage aura pour objectif de permettre à des femmes de se retrouver autour de la construction d’un répertoire pour le bœuf rock du 29/04, le tout encadré par Mégane Thibert.

MJC BOBY LAPOINTE 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette

