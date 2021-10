Saint-Germain-en-Laye La CLEF Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Stage toussaint Mésoamérique et monde Maya La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Depuis sa redécouverte par Christophe Colomb en 1492, l’Amérique n’a cessé de nous fasciner. Ce [stage](https://www.archeolithe.fr/index.php?categorie2/stages) d’une semaine “[Mésoamérique et monde Maya](https://www.archeolithe.fr/index.php?article81/stage-toussaint-2021-archeologie-pre-colombienne-amerique-mayas-olmeques-tolteques-azteques)” propose aux enfants de plonger au coeur de l’Amérique centrale à la découverte des Olmèques, Toltèques, Mayas et Aztèques. Au moyen d’ateliers et de jeux, les enfants apprendront à tirer au propulseur, déchiffrer l’écriture mésoaméricaine et maya, relever les défis du Mictlan.

90€ hors adhésion à la CLEF

Ce stage d'une semaine propose aux enfants de plonger au coeur de l'Amérique centrale à la découverte des Olmèques, Toltèques, Mayas et Aztèques.

