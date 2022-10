Stage Toussaint – Cinema Actors Studio Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’évènement: île de France

Stage Toussaint – Cinema Actors Studio Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

. payant 84€ adhérent 94€ non adhérent (10€ de frais d’adhésion)

Attention comédien, moteur, ça tourne, et… Action ! Découvrez la méthode “Actors Studio” au travers d’un stage d’une semaine. Ecriture, tournage, montage… Prenez part à toutes les étapes de la réalisation d’un film ! Pour les adolescents de 11 à 17 ans Inscription à la semaine : 84€ adhérent / 94€ non-adhérent

Prévoir le repas du midi chaque jour.

Une projection du film sera prévu après le stage. Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://ebeaujon.org/jeunesse/stages-vacances/stage-de-la-toussaint-cinema-actors-studio/ 0153530699 info@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.facebook.com/ebeaujon https://ebeaujon.org/jeunesse/stages-vacances/stage-de-la-toussaint-cinema-actors-studio/

