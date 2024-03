Stage « Tournez dans un film de cinéma muet » 2024 Studio de la SACD Paris, mardi 9 avril 2024.

Stage « Tournez dans un film de cinéma muet » 2024 Pour les enfants, adolescents et adultes confondus, « Le Bateau Ivre » propose deux cessions du Stage de Mime « Tournez dans un film de cinéma muet » à Paris (75009) pendant 4 jours en avril 2024. 9 – 19 avril Studio de la SACD 356,00 € TTC inscription sur : www.lebateauivre.info/stagedemime

Les étoiles du cinéma noir et blanc hollywoodien vous ont toujours fait rêver ? Les premiers essais cinématographiques de Georges Méliès ou des frères lumières vous amusent par leur exploration d’un art en devenir ? Vous serez donc sensible par la proposition de l’organisme de formation « Le Bateau Ivre » qui met en place à Paris (75009) en avril 2024 deux sessions du stage « Tournez dans un film de cinéma muet ».

Déroulé du Stage de Mime

Pendant 4 jours, de 14 à 17h, vous allez vous préparer, répéter puis tourner dans un film inédit et muet dont la réalisatrice est Anne-Marie Laussat qui vous présentera le scénario, vous distribuera dans un rôle le plus adapté à votre personnalité. Le coach corporel Philippe Pillavoine, artiste Mime formé par le Mime Marceau et professeur de Mime à l’école professionnelle le Centre Des Arts de la Scène Paris 15, va vous guider à construire votre personnage muet. Enfin, après quelques répétitions ainsi que des mises au point des gags visuels, le tournage qui lui durera deux jours pourra commencer avec un clap moteur retentissant !

Et une fois que « Tournez dans un film de cinéma muet » est dans la boîte ?

C’est une fois le stage terminé, le montage finalisé, la musique associée au film que vous pourrez découvrir le résultat et admirer votre prestation silencieuse, gestuelle et corporelle sur les multiples écrans que propose Internet. Viendra ainsi le temps de partager votre film à vos connaissances, votre entourage professionnel, vos amis·ies, votre famille, pour qu’ils puissent vous applaudir en « likant » la vidéo et poster leur ressenti sur votre travail.

C’est une bien belle aventure artistique et humaine que propose « Le Bateau Ivre » (organisateur de stages ainsi que de cours depuis 1998) au Studio de la SACD à Paris (75009) et si la curiosité vous pique vous pouvez la soulager sur le lien : www.lebateauivre.info/stagedemime !

Studio de la SACD 11 bis rue du Cardinal Mercier, 75009 Paris, France