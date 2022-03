stage Touche du bois (7-12 ans) Atelier du patrimoine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

stage Touche du bois (7-12 ans) Atelier du patrimoine, 13 avril 2022, Rouen. stage Touche du bois (7-12 ans)

le mercredi 13 avril à Atelier du patrimoine

**(présence nécessaire toute la journée)** Pourquoi certaines maisons en bois penchent-elles ? Sont-elles vraiment solides ? D’ailleurs, comment tiennent-elles ? Et pourquoi en a-t-on construit autant à Rouen ? Après une visite où tu apprendras tout sur la construction des maisons en bois, tu retourneras dans l’atelier et avec un peu de carton, quelques baguettes de bois, tu réaliseras une maison à la manière des charpentiers du Moyen Âge !

réservation obligatoire ; Tarif plein 10 € / tarif réduit 5 €

découverte et observation des maisons en pan-de-bois rouennaises Atelier du patrimoine 27, rue Victor Hugo, Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Atelier du patrimoine Adresse 27, rue Victor Hugo, Rouen Ville Rouen lieuville Atelier du patrimoine Rouen Departement Seine-Maritime

Atelier du patrimoine Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

stage Touche du bois (7-12 ans) Atelier du patrimoine 2022-04-13 was last modified: by stage Touche du bois (7-12 ans) Atelier du patrimoine Atelier du patrimoine 13 avril 2022 Atelier du patrimoine Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime