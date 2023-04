STAGE : TISSAGE – du 17 au 21 juillet 2023 Paris-Ateliers Didot 4, 17 juillet 2023, Paris.

Du lundi 17 juillet 2023 au vendredi 21 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant

390 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Stage de Tissage : du 17 au 21 juillet 2023 Ouvert à tout public et sans pré-requis. Les objectifs : La formation a pour objectifs la découverte, l’apprentissage et la pratique du tissage artisanal sur métier à tisser 4 cadres.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :

La formation se déroule dans un atelier équipé de métiers à tisser 4 cadres (à manettes et à pédales) et de tout l’équipement nécessaire au tissage (ourdissoir, râteau, peignes, passettes, navettes…). Sont mis à disposition : un choix de fils de qualité (lin, coton et laine) pour la chaîne et la trame ; des documents, revues et livres spécialisés sur le tissage.

Le stagiaire apprend à comprendre la construction d’un tissu et le mécanisme d’un métier en partant d‘exemples d’étoffes et en réalisant à la main chaque étape sur un métier à tisser individuel. La formation est assurée par Madame Eva BELLANGER, titulaire d’un diplôme des métiers d’art en tissage. Cette intervenante, crée et réalise des tissages sur mesure pour la mode et la décoration, au sein de son propre atelier.

Contenu :

Séance 1 : Vue d’ensemble des étapes nécessaires à la construction d’une étoffe et présentation des outils du tisserand. Calcul et ourdissage d’une chaîne.

Séance 2 : Installation de la chaîne sur métier 4 cadres : montage, passage en lisses ( avec variations d’enfilages), rentrage en peigne et attachage.

Séance 3 : Tissage des premières armures : la toile & ses dérivés

Séance 4 : Tissage des premières armures : le sergé & ses dérivés

Séance 5 : Tissages ajourés : médaillons danois / Découverte de techniques de tapisserie.

Intervenant : Eva Bellanger

Nombre de places : 6 personnes

Tarif : 390 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Dates : du 17 au 21 juillet 2023

Horaires : de 10h à 17h (16h le dernier jour), avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Paris-Ateliers Didot 4 4 rue Didot 75014 Paris

Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-tissage/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-tissage/Stages

Paris-Ateliers