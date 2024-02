STAGE : TISSAGE 2 – avril 2024 Paris-Ateliers Didot 4 Paris, lundi 15 avril 2024.

Du lundi 15 avril 2024 au jeudi 18 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant

490 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Stage d’initiation au Tissage – Ouvert à tout public et sans pré-requis.

La formation a pour objectifs la découverte, l’apprentissage et la pratique du tissage artisanal sur métier à tisser de table (4 cadres).

La formation se déroule sur des petits métiers à tisser de table 4 cadres et de tout l’équipement nécessaire au tissage (ourdissoir, râteau, peignes, passettes, navettes…). Sont mis à disposition : un choix de fils de qualité (lin, coton et laine) pour la chaîne et la trame ; des documents et livres spécialisés sur le tissage.

Le stagiaire apprend à comprendre la construction d’un tissu et le mécanisme d’un métier en partant d‘exemples d’étoffes et en réalisant à la main chaque étape sur un métier à tisser individuel.

Contenu :

Jour 1 : Vue d’ensemble des étapes nécessaires à la construction d’une étoffe et présentation des outils du tisserand. Calcul et ourdissage d’une chaîne.

Jour 2 : Installation de la chaîne sur métier 4 cadres : montage, passage en lisses ( avec variations d’enfilages), rentrage en peigne et attachage.

Jour 3 : Tissage des premières armures : la toile & ses dérivés

Jour 4 : Tissage des premières armures : le sergé & ses dérivés

Intervenante : Eva Bellanger

Nombre de places : 6 personnes

Tarif : 490 €

Tarif en Formation Professionnelle : 812 € TTC

Horaires : 10h – 17h

Dates : du 15 au 18 avril 2024

Informations et inscriptions par mail à l’adresse public@paris-ateliers.org au 01 44 61 87 80.

Paris-Ateliers Didot 4 4 rue Didot 75014 Paris

Contact : public@paris-ateliers.org

Paris-Ateliers