2022-04-11 09:00:00 – 2022-04-15 17:30:00

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne Saint-Denis-d’Anjou EUR 95 95 Création, prise de parole en public, confiance en soi, apprivoiser ses émotions. Frédéric De Conink, comédien professionnel vous attend avec impatience ! +33 6 87 03 14 19 Création, prise de parole en public, confiance en soi, apprivoiser ses émotions. Frédéric De Conink, comédien professionnel vous attend avec impatience ! Saint-Denis-d’Anjou

