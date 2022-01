STAGE THEATRE PHYSIQUE (Ados – dès la 6ème) proposé par la Cie Lazzi Zanni Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

2022-02-05 – 2022-02-06

Périgueux Dordogne Samedi 5 et dimanche 6 Février 10h – 13h et 14h – 17h STAGE THEATRE PHYSIQUE (Ados – dès la 6ème)

par Jude NAYRAT ( mise en scène – jeu)

et Amélie VIERS (chorégraphie) 2 jours de pratique pour découvrir le travail autour de «Je nous souviens» la nouvelle création de Jude Nayrat et Amélie Viers. Au programme du stage: jouer avec son corps et sa voix, explorer, improviser, écrire, imaginer et créer collectivement. Se questionner sur des thématiques comme le souvenir, la trace, le corps, le rêve… Ce stage se conclura par la création d’une petite forme qui sera donnée à voir le dimanche à 17h30. Tarif: 70€ ( + 15€ d’adhésion)

