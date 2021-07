Bègles Maison des Lacs Bègles, Gironde STAGE THÉÂTRE Maison des Lacs Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Inscrivez- vous à un stage de théâtre. Mémoires de Baleine du lundi 19 au vendredi 23 juillet de 10h à 14h (repas inclus). Au programme : atelier théâtre, écriture, dessins et restitution publique… Avec le Collectif Mixeratum Ergo Sum Sur inscription : 05 56 85 63 20 – 06 24 82 12 06

Stage Théâtre Mémoires de Baleine du 19 au 23 juillet : atelier théâtre, écriture, dessins et restitution publique Maison des Lacs 12, Rue de Bray, Bègles Bègles Hourcade Gironde

2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T14:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T14:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T14:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T14:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T14:00:00

