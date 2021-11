Paris Salle Alexandre Dumas île de France, Paris Stage Théâtre : Le corps du comédien Salle Alexandre Dumas Paris Catégories d’évènement: île de France

Stage Théâtre : Le corps du comédien Salle Alexandre Dumas, 12 février 2022, Paris.

samedi, dimanche de 10h à 17h

Quel acteur ne s’est jamais trouvé sur un plateau de théâtre en se demandant ce qu’il pouvait bien faire de son corps ? Le temps d’un weekend, approchez ce « lâcher-prise », sentez cet « instant présent », apprenez à faire de votre corps votre meilleur partenaire de jeu, un instrument dont vous êtes le musicien. Objectifs principaux du stage : Approcher le lâcher-prise et l’instant présent, points de départ de toute création de personnage.

Pousser le travail du corps pour s’offrir d’aller plus loin dans le jeu et dans le plaisir de jouer.

A travers des exercices ludiques et variés, vous apprendrez à être plus disponible face au public, à partager vos émotions et à laisser la place à votre imaginaire. Vous travaillerez sur la prise de conscience corporelle, l'ouverture à ce qui naît dans l'instant présent, en phase avec vous-même, en interaction avec votre environnement : spectateurs, partenaires de jeu, objets… Intervenante: Sarah Mordy

Contact : Cours Acte 2

