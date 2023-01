Stage théâtre jeunes Marcheprime, 6 février 2023, Marcheprime Marcheprime.

Stage théâtre jeunes

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle Marcheprime Gironde La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange

2023-02-06 – 2023-02-10

La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange

Marcheprime

Gironde

Marcheprime

EUR 30 30 Stage de théâtre pour les 12 / 18 ans

Du 06 au 10 février 2023

Tu n’as jamais fait de théâtre et tu veux essayer ?

Tu as déjà pratiqué et tu en veux encore ?

Tu veux vivre la vie de compagnie pendant 5 jours dans un vrai théâtre à Marcheprime ?

Ce stage est pour toi !

Avec Sarah Clauzet et Matthieu Luro de La compagnie Les Figures (compagnie associée).

Tarif : 30€ la semaine

La Caravelle – Centre culturel Marcheprime

La Compagnie des Figures

Matthieu Luro

Stage de théâtre pour les 12 / 18 ans

Du 06 au 10 février 2023

Tu n’as jamais fait de théâtre et tu veux essayer ?

Tu as déjà pratiqué et tu en veux encore ?

Tu veux vivre la vie de compagnie pendant 5 jours dans un vrai théâtre à Marcheprime ?

Ce stage est pour toi !

Avec Sarah Clauzet et Matthieu Luro de La compagnie Les Figures (compagnie associée).

Tarif : 30€ la semaine

La Caravelle – Centre culturel Marcheprime

La Compagnie des Figures

Matthieu Luro

+33 5 57 71 16 35

@Compagnie Les Figures

La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime

dernière mise à jour : 2023-01-25 par