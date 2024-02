Stage théâtre jeunes La Caravelle Marcheprime, lundi 19 février 2024.

Stage théâtre jeunes La Caravelle Marcheprime Gironde

Stage Théâtre avec Sarah Clauzet et Matthieu Luro. Compagnie Les Figures

Tu n’as jamais fait de théâtre et tu veux essayer ? Tu as déjà pratiqué et tu en veux encore ? Tu veux vivre la vie de compagnie pendant 5 jours ? Dans un vrai théâtre ? À Marcheprime ?

Ce stage est pour toi !

D’abord, se raconter, s’écouter, et inventer une histoire. Puis très vite, se rencontrer soi-même et les autres au plateau, et surtout, jouer ! L’occasion de plonger complètement dans ton devenir de comédienne ou comédien avec bienveillance et enthousiasme. Tu viens ?

Dès 12 ans / 30€ / Inscription obligatoire

Sur réservation 05 57 71 16 35 ou culture@ville-marcheprime.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19

fin : 2024-02-23

La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@ville-marcheprime.fr

L’événement Stage théâtre jeunes Marcheprime a été mis à jour le 2024-01-30 par OT Coeur Bassin