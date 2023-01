Stage Théâtre impro adultes Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant Tarif : 81,25€ + 5€ lors de la première inscription Stage d’improvisation théâtral pour débutant. Animé par Guy Auberger Initiation à l’improvisation sur 5 séances de 2h30 pour personnes voulant découvrir ou redécouvrir la discipline ludique mais qui ne peuvent pas ou ne veulent pas s’investir sur un atelier hebdomadaire à l’année. Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre-impro-hiver 0142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre-impro-hiver

