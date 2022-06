Stage Théâtre Impro – Ados Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage Théâtre Impro – Ados Centre Paris Anim’ Jean Verdier, 5 juillet 2022, Paris. Du mardi 05 juillet 2022 au vendredi 08 juillet 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

. payant Tarif : 18,80€

Improvisation en groupe à travers des exercices corporels et à l’aide de différents supports : musiques, sons, images, costumes. Animé par Sandrine Morin Ambert Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre-impro-ados-ete 0142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre-impro-ados-ete

©CRL10 stage théâtre impro ados

