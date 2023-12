STAGE THÉÂTRE GESTUEL / février 2024 Paris-Ateliers Madeleine Paris, 23 février 2024, Paris.

Du mardi 20 février 2024 au samedi 24 février 2024 :

vendredi, samedi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant

160 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une réduction de 10% sur le prix des stages)

Stage : théâtre gestuel, ouvert aux adultes à partir de 18 ans

Objectifs généraux :

Favoriser la communication verbale et non verbale entre les participants.

Créer une dynamique de groupe bienveillante et créatrice d’idées.

Ecrire des scénarios dans un climat d’échanges constructifs

Aboutir à un projet collectif lors d’une restitution publique.

Développer la créativité et l’imaginaire des participants.

Objectifs spécifiques :

Créer un contact entre les participants (concentration, écoute, confiance en soi et en l’autre, capacité à élaborer une dimension dramaturgique).

Permettre aux élèves de découvrir le processus créatif théâtral du théâtre gestuel.

Initier les participants à l’improvisation.

Transmettre les fondamentaux de la dramaturgie par la transposition des principes de la communication.

Jour 1

Matin : Initiation au théâtre-gestuel

Echauffement – Présentation en binôme – Guide-guidé – Le foulard – Action/ réaction – Initiation au vocabulaire du mime : objets, animaux, marches, situations cocasses

Après-midi : Initiation et exploration de la pratique

Initiation à d’autres marches – Initiation aux 4 éléments et sentiments – Création d’allégorie ou d’objets par groupe de quatre – Création d’un scénario par binôme ou quatuor (Le cirque avec les animaux, la plage, l’attente du train, la tempête, l’escalade, les espions, le duel au pistolet ou fleuret) – Présentation entre participants groupe acteur/groupe spectateur

Jour 2

Matin : Pratique et créations

Création d’un scénario, distribution des rôles – Instauration et recherches des principes dramaturgiques liés au scénario – Choix et répétition d’un scénario

Après-midi : répétition pour la restitution publique

Relaxation – Echauffement – Répétitions et détails à régler sur les personnages, entrées, sorties – Restitution publique des 4 séances de stage

Intervenante : Sophie Mercandier

Dates : les 2 et 3 février 2024

Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Tarif : 160 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une réduction de 10% sur le prix des stages)

Nombre de places : 12 inscrits

Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou par email à l’adresse public@paris-ateliers.org

Paris-Ateliers Madeleine Crypte de la Madeleine 75008 Paris

Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-du-texte/stage-theatre/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-du-texte/stage-theatre/Stages

