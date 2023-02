Stage : théâtre Forum Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage : théâtre Forum Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers, 27 février 2023, Paris. Du lundi 27 février 2023 au vendredi 03 mars 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

. gratuit

Le pôle information jeunesse en théâtre. Venez créer votre théâtre forum ! Venez créer une pièce de théâtre et vous initier à l’art scénique en partant des thèmes du racisme et de la stigmatisation. Il vous sera proposé de décortiquer ces derniers à partir d’une trame de l’histoire et de personnages. A travers des mise en situation, vous analyserez leur manière de penser, de ressentir, d’agir, et les liens entre eux. Ce stage gratuit est animé par une professionnelle de théâtre. Inscription directement au PIJ Centre Poterne des Peupliers ou à pijpoterne@ligueparis.org / 06 23 12 73 88 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://ligueparis.org/zoom-sur/en-mars-cultivons-l-egalite-le-programme-2023/ 06 23 12 73 88

Illustrations : Kashink

