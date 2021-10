Paris Centre Paris Anim' Chateau Landon île de France, Paris STAGE THÉÂTRE ET DANSE HIP HOP Centre Paris Anim’ Chateau Landon Paris Catégories d’évènement: île de France

STAGE THÉÂTRE ET DANSE HIP HOP Centre Paris Anim’ Chateau Landon, 25 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 au 29 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 16h

payant

Stage pour les 7/14 ans du 25 au 29 octobre 2021 Il s’agit d’une approche générale du théâtre et de la danse hip hop afin que l’élève puisse apprendre les bases du théâtre : articulation, respiration, jeu (sincérité, ressenti, plaisir) et les bases du Hip hop (prise de conscience de son corps dans l’espace, suivre la chorégraphie, connaitre les rythmes de la danse). Le stage mettra l’accent sur une dynamique de groupe qui se forgera par les jeux, les exercices, les improvisations, les danses et par la création d’un spectacle de fin de stage. Les parents y seront cordialement invités ! Animé par Priscilla Quin et Mohamed El Yandouzi. INSCRIPTION SUR:

CRL10 Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Chateau Landon 31 rue du Chateau Landon Paris 75010

7, 7bis : Louis Blanc (195m) 2, 5, 7 : Stalingrad (275m)

Contact :CRL10 – Espace Château Landon 0146078412 information-cl@asso-crl10.net http://www.crl10.net http://www.facebook.com/chateaulandon/ Animations -> Stage Enfants

