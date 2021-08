Stage théâtre et danse au Musée de la Nacre Méru, 9 août 2021, Méru.

Stage théâtre et danse au Musée de la Nacre 2021-08-09 10:00:00 – 2021-08-13 12:00:00

Méru Oise Méru Oise Hauts-de-France

50 50 En lien avec l’imaginaire marin, la compagnie 3 Coups l’Oeuvre

propose aux enfants et adolescents (7-17 ans) un stage mêlant théâtre et danse.

– Du 19 au 23 juillet de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

– Du 9 au 13 août de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

sur inscription à reservation@musee-nacre.fr

En lien avec l’imaginaire marin, la compagnie 3 Coups l’Oeuvre

propose aux enfants et adolescents (7-17 ans) un stage mêlant théâtre et danse.

– Du 19 au 23 juillet de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

– Du 9 au 13 août de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

sur inscription à reservation@musee-nacre.fr

reservation@musee-nacre.fr +33 3 44 22 61 74 https://musee-nacre.fr/

En lien avec l’imaginaire marin, la compagnie 3 Coups l’Oeuvre

propose aux enfants et adolescents (7-17 ans) un stage mêlant théâtre et danse.

– Du 19 au 23 juillet de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

– Du 9 au 13 août de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

sur inscription à reservation@musee-nacre.fr

Musée de la Nacre et de la Tabletterie

dernière mise à jour : 2021-07-30 par SIM Picardie – Office de Tourisme des Sablons en Pays de Nacre SIM PicardieSIM Picardie