Béziers Hérault La Compagnie L’entre2 propose aux enfants entre 7 et 12 ans un stage de Théâtre et Création de spectacle. Les ateliers seront entrecoupés par des temps de récréation, repas et relaxation.

compagnielentre2@gmail.com +33 6 66 44 16 09

Le repas froid du midi et le goûter reste à la charge des familles. Le spectacle final sera présenté aux familles le dernier soir du stage, à 17h.

