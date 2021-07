STAGE – THEATRE ET CREATION DE SPECTACLE Béziers, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Béziers.

STAGE – THEATRE ET CREATION DE SPECTACLE 2021-07-05 10:30:00 10:30:00 – 2021-07-09 17:00:00 17:00:00

Béziers Hérault

La Compagnie L’entre2 propose aux adolescents entre 12 et 16 ans un stage de Théâtre et Création de spectacle.

En s’inspirant de la pièce « Miche et Drate, paroles blanches » de Gérard Chevrolet, les élèves auront 5 jours pour créer et présenter un spectacle. Théâtre et danse permettent une approche globale du texte, tandis que l’écoute de groupe permet de révéler le potentiel de chacun.

Les élèves joueront de courtes scènes pour créer une complicité dans le duo, représentant les deux parties du cerveau. Le cerveau droit et le cerveau gauche, bien qu’unis, sont différents et forment un duo complice et inséparables.

De courts textes à l’humour naïf mais qui posent la question du rapport à l’autre, des rapports de force, de la vie avec l’autre, du partage…des petites leçons de philosophie!

Les ateliers seront entrecoupés par des temps de récréation, repas et relaxation.

Le repas froid du midi et le goûter reste à la charge des familles.

Le spectacle final sera présenté aux familles le dernier soir du stage, à 17h.

La compagnie L’entre2 organise un stage de théâtre et de création de spectacle à destination des adolescents de 12 à 16 ans afin de créer une harmonie de groupe aboutissant à la mise en scène d’un spectacle en 5 jours. Présentation du spectacle aux familles le dernier soir du stage à 17h.

compagnielentre2@gmail.com +33 6 66 44 16 09

Compagnie l’entre2

dernière mise à jour : 2021-06-20 par