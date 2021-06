Iffendic Iffendic 35750, Iffendic Stage théâtre enfants Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: 35750

Stage théâtre enfants Iffendic, 25 juin 2021-25 juin 2021, Iffendic. Stage théâtre enfants 2021-06-25 – 2021-07-09 Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité

Iffendic 35750 Les compagnons de la chambre au loup proposent un stage de théâtre pour les enfants. Au programme : jeux d’expression et de mise en confiance, improvisations à thème, sketch à préparer pour le spectacle.

Petite représentation destinée aux familles à 16h30 le vendredi. Groupe limité entre 6 et 12 enfants de 8/11 ans

Horaires pour le mercredi et le jeudi : 14h / 17h

Sur réservation contact@beatrice-severe.fr +33 6 87 42 13 60

Petite représentation destinée aux familles à 16h30 le vendredi. Groupe limité entre 6 et 12 enfants de 8/11 ans

Horaires pour le mercredi et le jeudi : 14h / 17h

Horaire pour le vendredi : 11h /17h pique-nique sur place Sur réservation

