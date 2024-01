Stage théâtre enfants Hiver Espace Jemmapes Paris, lundi 12 février 2024.

Du lundi 12 février 2024 au vendredi 16 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

85 € les 5 jours (+ 5 € de frais en cas de première inscription)

Ce stage entraine chacun de ses participants dans un univers qu’il connait bien.

Votre enfant n’a-t-il jamais rêvé d’avoir des super pouvoirs ? N’a-t-il jamais eu envie d’incarner un célèbre sorcier de Poudlard ? N’a-t-il jamais rêvé d’être le héros d’une aventure à peine croyable.

Ce stage se concentrera sur l’apprentissage et le montage d’un véritable spectacle qui permettra à votre enfant d’incarner des êtres exceptionnels , et des personnages aussi étranges que drôles. Mais c’est dans le plus grand sérieux que nous travaillerons chaque rôle. Diction , voix, rythme, incarnation, souffle posture, tout ça, dans le seul but de présenter en fin de semaine un spectacle qui leur transmettra le gout du travail en équipe, la prise de risque, la confiance en soi, le sens du partage , et la joie d’être focalisé sur un projet commun.

Ce stage leur permettra aussi de s’initier (en matinée) à l’improvisation grâce à des exercices collectifs et ludiques qui la encore mettront l’accent sur le collectif, la confiance en soi, et en l’autre. Un stage totalement immersif qui mélangera , initiation, invention, composition, et création.

Ce programme consiste à initier les enfants à l’improvisation et à mettre en place un spectacle sous forme de lecture jouée pour une représentation le 16/02/24 à l’issue du stage. Les héros perdus durée 20 Minutes. Ce spectacle met en scène différents héros issus de la pop culture, qui se retrouvent perdus dans un univers parallèle qu’ils ne connaissent pas. Malgré leurs différences , Ils devront faire équipe et utiliser leurs super pouvoirs pour retrouver leurs univers respectifs.

Présentation du programme du stage.

Lundi Matin

Premiers exercices d’initiation à l’improvisation.

-Jouer au professeur

-Le permis de conduire

-Les histoires du feu de camp

Lundi Après-Midi

Première lecture du spectacle « Les héros perdus »

Mardi Matin

Approfondissements des exercices du Lundi , plus nouveaux exercices

-Les entretiens d’embauches

-La balle à histoire

Mardi après-midi

Deuxième Lecture du spectacle « Les héros perdus » avec début de mise en scène.

Mercredi Matin

Approfondissement des exercices du Mardi – Initiation aux improvisations de groupe

-Les interviews de stars

-Les improvisation sur thèmes imposés.

Mercredi Après-midi

Poursuite de la mise en place du spectacle « Les héros perdus » dirigée cette fois sur le jeux de l’acteur.

Jeudi Matin

Approfondissement des exercices d’impros groupés du Mercredi. Plus nouveaux exercices basés sur le déplacement sur scène et le mouvement dans le jeux d’acteur.

Jeudi Après-Midi

Filage technique avec accessoires de la pièce de théâtre « Les héros perdus » joué le lendemain.

Vendredi Matin

Répétition générale du spectacle « Les héros perdus » joué le soir même.

Vendredi Après-Midi

Préparation de la lecture jouée « Les héros perdus » en attendant l’arrivée des parents.

Encadré par Franck TAILLEZ

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre-enfants-hiver-4c70003e-6eb3-4b6b-8443-39cc5500d6f8 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre-enfants-hiver-4c70003e-6eb3-4b6b-8443-39cc5500d6f8

