Stage Théâtre Enfants et ados Episcènes Bizanos, mardi 23 avril 2024.

Stage Théâtre Enfants et ados Episcènes Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Durant cette semaine, nous proposons aux plus jeunes de découvrir la scène et le théâtre en alternant improvisations et travail de scènes.

Le thème de ce stage sera “la monstruosité”. Il est ouvert à 12 jeunes. Un temps de restitution aura lieu le dernier jour, ouvert gratuitement aux familles et amis. 72 72 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-26 17:00:00

Episcènes 6B Rue René Olivier

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@episcenes.com

