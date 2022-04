Stage Théâtre Enfants/Ados Théâtre de l’Escabeau Briare Catégorie d’évènement: Briare

Stage Théâtre Enfants/Ados Théâtre de l’Escabeau, 11 avril 2022, Briare. Stage Théâtre Enfants/Ados

du lundi 11 avril au vendredi 15 avril à Théâtre de l’Escabeau

Stage 7-14 ans, théâtre & récit “s’il te plaît, raconte-moi une histoire !” avec Coraline Clément. Sur réservation auprès du théâtre de l’Escabeau.

Voir http://www.theatre-escabeau.com

stage théâtre & récit, enfants/Ados 7/14 ans avec Coraline Clément. Théâtre de l’Escabeau Ferme de Rivotte, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T12:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T12:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T12:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu Théâtre de l'Escabeau Adresse Ferme de Rivotte, Briare Ville Briare lieuville Théâtre de l'Escabeau Briare

Théâtre de l'Escabeau Briare https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/

Stage Théâtre Enfants/Ados Théâtre de l’Escabeau 2022-04-11 was last modified: by Stage Théâtre Enfants/Ados Théâtre de l’Escabeau Théâtre de l'Escabeau 11 avril 2022 Briare Théatre de l'escabeau Briare

Briare