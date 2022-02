Stage Théâtre Enfants/Ados Théâtre de l’Escabeau Briare Catégorie d’évènement: Briare

Stage Théâtre Enfants/Ados Théâtre de l’Escabeau, 7 février 2022, Briare. Stage Théâtre Enfants/Ados

du lundi 7 février au vendredi 11 février à Théâtre de l’Escabeau

Théâtre d’ombres pour les 7/14 ans : au cours de ce stage, tu apprendras à faire des ombres chinoises avec tes mains mais aussi à fabriquer des marionnettes en papier. Mélanie Montaubin qui anime ce stage, t’apprendras également à faire jouer des marionnettes lors de saynètes de théâtre connues. Sur réservation auprès du théâtre de l’Escabeau.

Voir http://www.theatre-escabeau.com

stage théâtre d’ombres, enfants/Ados 7/14 ans avec Mélanie Montaubin. Théâtre de l’Escabeau Ferme de Rivotte, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T08:00:00 2022-02-07T11:00:00;2022-02-08T08:00:00 2022-02-08T11:00:00;2022-02-09T08:00:00 2022-02-09T11:00:00;2022-02-10T08:00:00 2022-02-10T11:00:00;2022-02-11T08:00:00 2022-02-11T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu Théâtre de l'Escabeau Adresse Ferme de Rivotte, Briare Ville Briare lieuville Théâtre de l'Escabeau Briare

Théâtre de l'Escabeau Briare https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/

Stage Théâtre Enfants/Ados Théâtre de l’Escabeau 2022-02-07 was last modified: by Stage Théâtre Enfants/Ados Théâtre de l’Escabeau Théâtre de l'Escabeau 7 février 2022 Briare Théatre de l'escabeau Briare

Briare