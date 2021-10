Charenton Salle Retouramon Charenton, île de France Stage théâtre enfants (6-10 ans) Salle Retouramon Charenton Catégories d’évènement: Charenton

île de France

Stage théâtre enfants (6-10 ans) Salle Retouramon, 2 novembre 2021, Charenton. Date et horaire exacts : Du 2 au 5 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h30 à 16h

payant

Stage de théâtre enfants, de 4 jours, encadré par une comédienne professionnelle expérimentée. Séances organisées autour d’exercices de théâtre, d’improvisations, d’interprétation, dans le seul but de s’amuser et de jouer la comédie ! Une présentation d’un mini spectacle sera prévue en fin de stage. Animations -> Stage Salle Retouramon 197 rue de Paris Charenton 94220

8 : Porte de Charenton (433m) 8 : Liberté (500m)

Contact :LE CANARI BLEU 0670573315 contact@canaribleu.fr http://www.canaribleu.fr https://www.facebook.com/lecanaribleu 0670573315 contact@canaribleu.fr Animations -> Stage Enfants

Date complète :

2021-11-02T13:30:00+01:00_2021-11-02T16:00:00+01:00;2021-11-03T13:30:00+01:00_2021-11-03T16:00:00+01:00;2021-11-04T13:30:00+01:00_2021-11-04T16:00:00+01:00;2021-11-05T13:30:00+01:00_2021-11-05T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Charenton, île de France Autres Lieu Salle Retouramon Adresse 197 rue de Paris Ville Charenton lieuville Salle Retouramon Charenton