Stage Théâtre En ANGLAIS Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris, lundi 12 février 2024.

Du lundi 12 février 2024 au vendredi 16 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

.Public enfants adolescents. A partir de 10 ans. Jusqu’à 15 ans. payant

Un stage pour tous les passionné-e-s de Théâtre et de la culture anglaise.

Tous les jeux d’acteurs et d’actrices avec divers jeux de rôles seront au rendez-vous pour les amateurs et amatrices en version originale Anglaise.

Cet atelier a pour objectif d’initier à la passion du théâtre avec la langue de Shakespeare. L’objectif de cet atelier est de découvrir le théâtre sous de divers aspects tout en apprenant à jouer en ANGLAIS.

Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2-4 rue des Lilas 75019 Paris

Contact : +33140187645 placedesfetes@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePlaceDesFetes/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/CentrePlaceDesFetes/?locale=fr_FR https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-theatre-en-anglais

Cpaplacedesfetes